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فرنسا

وزير خارجية فرنسا يدين مقتل خاشقجي ويدعو لتحقيق واف

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وزير خارجية فرنسا يدين مقتل خاشقجي ويدعو لتحقيق واف

وزير خارجية فرنسا يدين مقتل خاشقجي ويدعو لتحقيق واف
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(Reuters)
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قال الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان وزير السبت إن بلاده تدين مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وتريد إجراء تحقيق واف في هذه القضية. وأضاف لو دريان في بيان "فرنسا تدين عملية القتل هذه بأشد العبارات"، وتابع "تأكيد وفاة السيد جمال خاشقجي خطوة أولى نحو ترسيخ الحقيقة لكن كثيرا من الأسئلة لا تزال دون إجابة".

وقدم لو دريان تعازيه لأسرة خاشقجي مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن وفاته.

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