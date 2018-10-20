ميركل لم تقتنع برواية السعودية في مقتل خاشقجي وتطالب بتفسيرات واضحة

قال وزير خارجية ألمانيا إن بلاده يجب أن لا توافق على مبيعات أسلحة للسعودية قبل اكتمال التحقيقات في مقتل خاشقجي بعد التفسيرات "غير المقتعة التي قدمتها السعودية السبت بشأن ظروف مقتل الصحفي جمال خاشقجي. أضاف ماس في حديث للتلفزيون الألماني أنه لا يوجد ما يدعو للموافقة على المبيعات بينما لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث لخاشقجي في تراجع واضح عن قرار صدر الشهر الماضي بالموافقة على مبيعات أنظمة مدفعية للرياض.

وقال "ما دامت التحقيقات جارية وما دمنا لا نعرف ما الذي حدث هناك فلا يوجد ما يدعو لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن صادرات الأسلحة للسعودية".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد نددت بحدة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول وقالت إن التفسيرات المقدمة حتى الآن من السلطات السعودية حول ملابسات موته ليست كافية، مطالبة بتقديم توضيحات أكثر دقة حول ظروف وفاته وخلفياته.

وقالت ميركل في بيان مشترك مع وزير خارجيتها هايكو ماس السبت "نندد بهذا العمل بأقوى العبارات.. ونتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات موته.. المعلومات المتاحة بشأن الأحداث في القنصلية باسطنبول ليست كافية".

وعبرت ميركل ووزير الخارجية الألماني عن التعاطف مع أصدقاء وأقارب خاشقجي وقالا إنه يجب محاسبة المسؤولين عن موته.

ولم تكد الأوضاع الدبلوماسية بين الرياض وبرلين تهدأ على خلفية انتقاد وزير الخارجية الألماني السابق زوغمار غابرييل سياسة الرياض تجاه لبنان والتلميح إلى احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإرغامه على الاستقالة حتى أعادت قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي التوتر بين البلدين. فإعتراف السعودية بوفاة مواطنها داخل قنصليتها في اسطنبول بعد أسابيع من الإنكار بسبب شجار لم يقنع برلين.

وفي مطلع السنة وافقت الحكومة الالمانية على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الان خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الالمانية بعد الجزائر، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الالمانية اطلعت عليها وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من نائب برلماني، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 416.4 مليون يورو

( 477 مليون دولار).

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وتطالب عدد من الدول الغربية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السعودية بإجراء تحقيق شفاف وشامل حول ظروف مقتل خاشقجي الذي لم تظهر جثته بعد، فيما سارعت دول عربية في مقدمتها مصر والإمارات والبحرين واليمن وفلسطين إلى مساندة الرياض والإشادة بموقفها إزاء قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.