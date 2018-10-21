قال السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر الأحد إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإن السعوديين فقدوا كل مصداقية في تفسيراتهم عن موته.
السيناتور الجمهوري كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي
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السيناتور الجمهوري كوركر يؤمن أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي
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وأضاف كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية "نعم أعتقد أنه فعلها".
وأضاف كوركر المقرب من الرئيس دونالد ترامب أنه ينتظر استكمال التحقيقات وأعرب عن أمله في أن تشارك تركيا التسجيلات الصوتية المتعلقة بمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكد أنه يومن بما لا يدع مجالا للشك أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من وجّه بأمر القتل. وأوضح كوركر أنه إن ثبت أن بن سلمان من أوعز بهذا العمل فقد تجاوز الخطوط الحمر، وعندها عليه أن يدفع الثمن لقاء الفعلة.