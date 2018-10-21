تغريدة الممثل السعودي ناصر القصبي عن مقتل خاشقجي تثير ضجة على تويتر

تعرض الممثل الكوميدي السعودي الشهير ناصر القصبي لانتقادات واسعة من مستخدمي موقع تويتر بعدما نشر تغريدتين تعليقاً على مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
وعلى عكس معظم الفنانين العرب الذين أدلوا بدلوهم في الأزمة منذ اختفاء خاشقجي عقب دخول القنصلية في الثاني من أكتوبر-تشرين الأول الجاري، نشر القصبي تغريدتين لم يتخذا موقفاً مسانداً للنظام السعودي بشكل كامل.
وبدأ القصبي تغريدتيه بوصف ما حدث بالأزمة، وهو وصف مغاير لما قاله جميع الفنانين الذين قللوا من قدر الاهتمام العالمي باختفاء خاشقجي.
كذلك قال القصبي إن الخطر الأكبر على بلاده "هو حاكم قابع هناك في زاوية صغيرة" دون أن يوضح الدولة أو حاكمها.
وذهب بعض المستخدمون للحديث بأن القصبي يقصد قطر وحاكمها، بينما افترض آخرون أنه لربما يوجه انتقاده لحكام السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.
وزادت حدة الانتقادات الموجهة للقصبي بعد تغريدته الثانية التي وصف فيها الأحداث بالمؤسفة التي أربكت النظام السعودي بل وقال إن السلطات أخطأت بعدم نشر بيان تأكيد مقتل خاشقجي سريعاً.