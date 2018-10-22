مهرجان باكو لموسيقى الجاز في أذربيجان

يتألق الثنائي المؤلف من عازف البيانو ليونيد بتاشكا وعازف الغيتار غاسان باجيروف في مهرجان باكو لموسيقى الجاز الذي يقام في مدينة باكو الآذرية.
ولد بتاشكا في باكو ويعيش في إسرائيل حيث تعلم الموسيقى الكلاسيكية. أما باجيروف فهو مؤلف وعازف من سانت بطرسبرغ. ويجتمع الاثنان من وقت لآخر لأداء الجميل من ألحان الجاز.
لا يسعى بتاشكا من خلال ألحانه لإيصال رسالة بحد عينها إلى جمهوره، بل يريد إعطاء المستمعين فرصة للاستمتاع بالموسيقى والاستيقاظ بحيوية وطاقة في الصباح التالي للحفل.
عرفت أذربيجان موسيقى الجاز في منذ أوائل القرن العشرين خلال الحقبة السوفياتية، وخاصة في باكو التي تعد أحد أهم ثلاث مدن تطورت فيها هذه الموسيقى بالإضافة لمدينتي سانت بطرسبرغ وريغا.
الموسيقي عمر لاي فوك هو في بحث دائم عن مصدر إلهام جديد، جاء من لندن وحقق نجاحه من خلال أغنية ’’لا شيء مثل هذا‘‘ خلال فترة التسعينات، مما أكسبه جمهورا حول العالم منهم الموسيقي ستيفي ووندر.
من أعضاء لجنة التحكيم مدير المهرجان رين سلطانوف وهو عازف ساكسفون ممتاز وفاديم أبراموف وهو موسيقي من باكو ويعيش في ألمانيا. يشرح الاثنان لنا ما هو المطلوب من موسيقي الجاز ليحقق نجاحا على خشبة المسرح.
يقول سلطانوف ’’الارتجال والشعور بالحاجة للارتجال هو شيء مهم جدا.‘‘ أما أبراموف فيسلط الضوء على أهمية الكاريزما عند الموسيقي ويقول ’’لكن يجب على كل موسيقي أن يعي إمكانياته وأن يكتشف بعناية مجموعته الموسيقية المناسبة، وأن يكون محترفا بالطبع‘‘.
يشترك موسيقيون من جميع أنحاء العالم في حوالي عشرين حفلة موسيقية وعزف جماعي وورشات عمل، بالإضافة إلى المنافسة العالمية للمواهب الشابة، حيث يسبر هذا المهرجان جميع ألوان وضروب موسيقى الجاز الرائعة.