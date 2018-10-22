سيارات قاطرة ومقطورة كهربائية مبتكرة لتطوير ومساعدة النقل العام

"كيف يمكن لمجموعة السيارات القاطرة والمقطورة الكهربائية هذه مساعدة النقل العام داخل المدن الكبيرة؟ يعتقد العلماء الأوروبيون انهم قد وجدوا حلاً لهذه المسألة. فشاركونا حلهم هذا". هذا ما يخبرنا به زميلنا جوليان لوبيز غوميز، فتعرفوا على هذا الابتكار الاجتماعي... في حلقة "فوتوريس" الجديدة هذه...

في مدينة ليون الفرنسية، يرى باحثون أوروبيون أن هذه الفكرة تعتمد على التشارك في السيارات الكهربائية داخل المدن وضواحيها. هذا المشروع يساعد في تمويله الاتحاد الاوروبي. فكرة المشاركة في قيادة هذه السيارات ستساعد المواطنين على التخلي عن تلك التي يملكونها. أما نظام القطر فهو فعال لتوزيع هذه السيارات بطريقة تناسب العرض والطلب.

فاليري سيرفانتس، مهندس في يعمل مع المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة وهو أيضاً منسق مشروع "اسبري" الأوروبي هذا ESPRIT PROJECT.

وعن هذا المشروع يقول إنه "يمكن لموظف مخصص إعادةُ هذه السيارات الى حيث يحتاجها الناس. عبر قيادة سيارة واحدة فقط يمكن قطر سبع سيارات الى المكان الذي يريده الركاب".