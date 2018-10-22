لحفظ الشواطئ الأوروبية.. المفوضية بصدد التصويت على قانون يحظر 10 أشياء مصنوعة من البلاستيك

اعتمدت المفوضية الأوروبية أول استراتيجية شاملة للبلاستيك في العالم في كانون الثاني/يناير عام 2018، وبموجبها ستطرح عدة قوانين للنقاش، منها حظر أهم 10 مخلفات بلاستيكية موجودة على شواطئ أوروبا.
وتستهدف الإجراءات الجديدة المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وبهذا الشأن نشرت المفوضية عبر موقعها الرسمي بيانا، تضمن قائمة فيها 11 منتجا بلاستكيا.
قلقون على البيئة وعلى صحتهم
وبحسب البيان، فإن الإجراءات ستطبق لأن 87 في المئة من الأوروبيين قلقين على البيئة بسبب تأثير البلاستيك، و74 في المئة منهم يخشون على صحتهم الشخصية للأمر نفسه.
كما قال البيان إن 94 في المئة من الأوروبيين يعتقدون أنه لابد من إعادة تشكيل المنتجات البلاستيكية لتسهل إعادة إنتاجها، ونفس النسبة ترى أن على الشركات خفض تغليف منتجاتها بالبلاستيك.
كما يرى 90 في المئة من الأوروبيين إن على السلطات المحلية تقديم تسهيلات إضافية، و89 في المئة منهم يعتقدون أنه لابد من زيادة وعي الناس وثقيفهم على كيفية خفض استخدام البلاستيك.
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قائمة
وضمت القائمة الحظر منظفات الأذن القطنية، والملاعق والشوك والسكاكين والأطباق والكؤوس البلاستيكية.
كما تضمنت البوالين والأوعية البلاستيكية لحفظ الأغذية، وزجاجات الماء والمشروبات المصنوعة من البلاستيك.
أشياء أخرى تضمنتها القائمة كانت أعقاب السجائر وأغلفة السكاكر والحلوى والشوكولا.