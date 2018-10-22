السويد: توجيه الاتهام لامرأة عرقلت إقلاع رحلة جوية احتجاجاً على ترحيل أفغاني

أصدر الإدعاء العام السويدي يوم الجمعة لائحة اتهام ضد امرأة حاولت إيقاف إبعاد رجل أفغاني، عندما منعت إقلاع طائرة برفضها الجلوس.

وبثت إيلين إرسون، وتعمل إرسون متطوعة في منظمة تضغط ضد الإبعاد القسري لملتمسي اللجوء الأفغان، وقائع احتجاجها على ترحيل الأفغاني، الذي تم رفض طلب لجوئه، مباشرة من طائرة رحلة الخطوط الجوية التركية في مطار لاندفيتر في غوتنبرغ في 23 تموز/ يوليو. ورفضت إرسون الجلوس إلى أن أُخرج الرجل من الطائرة وتم ترحيله فيما بعد.

وقالت لائحة الاتهام إن إرسون انتهكت قانون الطيران السويدي من خلال بقائها واقفة عندما كان من المقرر أن تقلع الطائرة.

يذكر أن أي انتهاك للقانون يمكن أن يؤدي إلى غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بحال الإدانة.

وقال المدعي جيمس فون ريس لصحيفة سفينسكا داجبلاديت السويدية يوم الجمعة إن إرسون "فعلت ذلك بنية منع الطائرة من المغادرة".

وقال توماس فريد، وهو محامي معين من قبل الحكومة للدفاع عن إرسون، في بيان على موقع فيسبوك إنه وموكلته "فوجئوا بأن يختار المدعي العام المحاكمة".

وكتب المحامي "كان هدف إيلين إرسون عندما صعدت الطائرة هو القيام باحتجاج قانوني. قبل اتخاذ الإجراء، حاولت معرفة الحدود القانونية لهذا الفعل".

وأضاف أن المرأة كانت مستعدة لاتباع تعليمات طيار الطائرة وتركت الطائرة بمجرد أن طلب منها ذلك.

وأكد فريد أن إرسون لم ترتكب جريمة، حيث أن قانون الطيران السويدي لا ينطبق إلا على الأحداث في الجو في حين أن الاحتجاج المذكور حصل والطائرة على الأرض. وقال إنها ستواصل محاربة الإعادة القسرية للاجئين إلى أفغانستان.

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