هل يملك ترامب دليلاً على وجود ’’مجرمين ومجهولين من الشرق الأوسط‘‘ على حدود بلاده؟

’’للأسف، يبدو أن الشرطة والجيش في المكسيك غير قادرين على إيقاف القافلة المتجهة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. فيها مجرمين ومجهولين من الشرق الأوسط.‘‘

هذا ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الرسمي على تويتر بدون أن يذكر أية تفاصيل عن مصدر هذه المعلومات، وذلك في معرض حديثه عن قافلة من آلاف المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، احتشدوا في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعد وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات الرئيس الأمريكي بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.

لكن ملاحظة ترامب هذه لم تمر بلا انتقاد على الصحافة أو الوكالات الحكومية التي ترافق قافلة المهاجرين. بل أثارت سخط الكثيرين. صحيفة نيويورك تايمز أكدت أنها لم تستطع العثور على أي دليل على وجود شخص واحد من الشرق الأوسط. وأحد مراسلي شبكة أي بي سي الأمريكية أكد عدم وجود أي شخص عربي او من أصل شرق أوسطي