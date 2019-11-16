تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب ستصل إلى 6.4 تريليون دولار في 2020

قال تقرير سنوي يصدر عن جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية إن تكلفة ما يسمى بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب ستصل إلى 6.4 تريليون دولار في عام 2020.

ويؤرخ التقرير، الذي يصدره معهد واطسون للشؤون العامة والدولية بالجامعة، بداية تلك الحرب بما بدأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تنفيذه وتدعيمه عسكرياً عقب هجمات 11 سبتمبر-أيلول 2001 وحتى الآن.

ويقول التقرير إن الالتزامات العسكرية الأمريكية في دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، وهي الدول التي تعتبرها أمريكا "مناطق العمليات الخارجية"، تمتد لما هو أبعد من النفقات المباشرة.

وتتضمن النفقات المصروفات غير المباشرة للقطاعات الحكومية المختلفة التي تدير تلك العمليات من الداخل، بالإضافة إلى الالتزامات المادية السابقة والحالية والمستقبلية تجاه المحاربين القدامى ممن عادوا للبلاد بعد المشاركة بالعمليات الخارجية.

وطبقاً للتقرير، تبلغ إلتزامات الإدارة الأمريكية تجاه المحاربين القدامي ما لا يقل عن تريليون دولار.

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كذلك تتضمن هذه التكلفة الفوائد على ديون الحرب وميزانيات وزارة الأمن الداخلي ضمن مجموع ما تنفقه الولايات المتحدة بتلك الحرب العابرة للقارات.

وقال التقرير إن تكلفة الحرب على الإرهاب تتخطى تقديرات حسابات البنتاغون التي تنص على إنفاق 1.5 تريليون دولار فقط، إذ يستثني البنتاغون الانفاق غير المباشر في العمليات العسكرية من حساباته.

وكان تقرير المعهد لعام 2019 قد توقع وصول معدل الإنفاق الأمريكي إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2023، هذا إذا أوقفت الإدارة الأمريكية كافة عملياتها العسكرية قبل هذا التاريخ.