أصيب ما لا يقل عن 16 شخصاً، في ضربة جوية، أصابت سوقاً للخضر بمحافظة الحديدة اليمنية. وقال مسعفون وسكان في بلدة بيت الفقيه التي تبعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة الحديدة إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا في القصفK فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 19 شخصا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في نفس المنطقة.
قتلى وجرحى في ضربات جوية في محافظة الحديدة
قتلى وجرحى في ضربات جوية في محافظة الحديدة
وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إن التحالف يحقق في الحادث.
وأضاف المالكي إن التحالف يأخذ هذا التقرير بجدية شديدة، وسيتم التحقيق فيه بشكل كامل مثل كل التقارير المماثلة، مشيراً إلى أنه لن يكون مناسباً الإدلاء بمزيد من التصريحات في ظل التحقيق الجاري بهذا الشأن.
وبالتوازي اتهم التحالف الحوثيين بتعطيل دخول السفن لميناءي الحديدة والصليف. وأعلن من جهته استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية، وقال إن 6 سفن بميناء الحديدة، و4 سفن آخرى تنتظر الدخول.
ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية، ضربات وغارات جوية تستهدف جماعة الحوثي المسلحة التي انقلبت على الحكم عام 2015، وسيطرت على المدن اليمنية الرئيسية وأبرزها العاصمة مدعومة من إيران.