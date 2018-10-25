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الإمارات العربية المتحدة

ولادة طارئة تتسبب بتغيير مسار رحلة الخطوط الإماراتية

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ولادة طارئة تتسبب بتغيير مسار رحلة الخطوط الإماراتية

ولادة طارئة تتسبب بتغيير مسار رحلة الخطوط الإماراتية
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شهدت رحلة الخطوط الجوية الإماراتية حالة فريدة من نوعها، تمثلت في ولادة مسافرة إندونيسية على متن رحلة كانت متوجهة من أبوظبي إلى جاكرتا. ومع اشتداد حالة (المخاض) اضطرت طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" للهبوط الاضطراري في مطار بومباي الهندي.

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وأنجبت المرأة الإندونيسية مولودتها قبل نحو 40 دقيقة من هبوط الرحلة رقم "EY 474" في المطار.

وفي العام الماضي، ولدت امرأة هندية خلال رحلة لشركة طيران جيت بين شركة بين دامن في المملكة العربية السعودية وكوشي في ولاية كيرالا في جنوب الهند. وقالت الشركة الهندية إن هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها طفل على متن إحدى رحلاتها وقررت منح المولود الحق في السفر مجاناً ومدى الحياة على رحلاتها.