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معا في كل شيء.. سيدتان توأمان في كاليفورنيا تنجبان بفارق ساعتين عن بعضهما
معا في كل شيء.. سيدتان توأمان في كاليفورنيا تنجبان بفارق ساعتين عن بعضهما
نقل موقع "فرسنو بي" الأمريكي إن سيدتين توأمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنجبتا بفارق ساعتين عن بعضهما البعض، فبالنسبة لباوكو يانغ جاءها المخاض أولا يوم الأحد، وبعد ذلك بوقت قصير قالت لها أختها باوانهيا يانغ إنها بدأت تشعر بأوجاع، وإنها ربما يأتيها المخاض بدورها.
وقد أنجبت باوكو مولودها أولا في حدود السابعة مساء تقريبا، ثم أنجبت أختها مولودها بعد نحو ساعتين، في حدود التاسعة إلا عشر دقائق تقريبا. وكان يفترض أن يكون موعد إنجاب باوكو يانغ يوم 11 من الشهر الحالي، بينما كان يتوقع أن يكون موعد شقيقتها بعدها بيومين أي في 13 من الشهر الحالي.
كلا الأختين التوأم أنجبتا بنتين، يقترب وزن الواحدة منهما (3.5 كلغ) من وزن الأخرى. وتنتمي الشقيقتان التوأم إلى عائلة تتكون من 14 طفلا، وتقولان إنهما لا تفترقان أبدا خلال نشأتهما في "فرسنو".
وكانت كل من باوكو يانغ وباوانهيا يانغ راهنتا فيما بينهما على من تنجب أولا، ولكنهما لم تكونا تعتقدان أن يكون الفارق الزمني متقاربا إلى ذلك الحد. وقد أعربت الأختان عن سرورهما بأن تتقاسم بناتهما اليوم نفسه من عيد الميلاد، مثلهما تماما.
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