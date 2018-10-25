أنجلينا جولي تلتقي لاجئين فنزويليين في البيرو وتصف أزمة النزوح من فنزويلا بالمروّعة

قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي يوم الثلاثاء إن النزوح الجماعي لمئات آلاف الفنزويليين إلى أزمة ”مروعة“ وكانت ”متوقعة، من الممكن تجنبها“ في أمريكا الجنوبية.

جولي أنهت زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى البيرو بصفتها المبعوث الخاص للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR. التقت خلالها باللاجئين الفنزويليين الذين يعيشون في أحد ملاجئ العاصمة ليما، كما مرت على معبر حدودي في شمال البلاد والتقت رئيس البيرو مارتن فيزكارا لمناقشة حلول محتملة لحل أزمة اللاجئين وطرق للحصول على الدعم الدولي.

وشكرت جولي حكومة بيرو بعد اجتماعها على مبادراتها باتخاذ إجراءات تساعد الفنزويليين في الحصول على وضع قانوني، وقالت ”لا أحد من الفنزويليين الذين التقيت بهم يبحث عن صدقة، إنهم يبحثون عن فرصة لمساعدة أنفسهم.“ وحثت أيضا باقي الحكومات في جميع أنحاء العالم على دعم الإجراءات التي تساعد اللاجئين على تقديم طلبات اللجوء فيها.