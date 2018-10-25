محمد صلاح صاحب الرقم القياسي يتألق في دوري أبطال أوروبا

وضع محمد صلاح حدا لأي شكوك حول فاعليته أمام المرمى بتسجيل هدفين في فوز ليفربول 4-صفر على رد ستار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء ليصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا مع الفريق.

ومنحت تسديدة صلاح الواثقة بعد تمريرة من المتألق شيردان شاكيري التقدم 2-صفر لليفربول وأضاف اللاعب المصري هدفه الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.