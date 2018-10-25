أزاح منظمو طواف فرنسا للدراجات الهوائية الخميس الستار عن مسار جديد يسعى لزيادة الإثارة بمراحل سباق العام القادم.
الكشف عن مسار جديد يهدف إلى زيادة الإثارة بطواف فرنسا للدراجات
الكشف عن مسار جديد يهدف إلى زيادة الإثارة بطواف فرنسا للدراجات
وسوف يتضمن السباق خمس مراحل جبلية كما سيمر المتسابقون عبر 30 منطقة جبلية خلال المراحل الواحد والعشرين المختلفة للسباق، وهو رقم قياسي من حيث الطرق الجبلية بالطواف.
وسيحتفل الطواف بمرور 100 عام على تأسيسه ببدء أولى مراحله يوم 6 يوليو-تموز بالعاصمة البلجيكية بروكسل احتفاءً بالبطل التاريخي للبطولة البلجيكي إيدي ميركس الذي فاز باللقب خمس مرات.
ويسعى منظمو السباق لإشعال المنافسة بين الدراجين عبر إبقاء النتيجة النهائية معلقة حتى الجولة قبل الأخيرة من الطواف التي ستشهد صعود الدراجين 2365 متراً إلى منتجع فال تورين بجبال الألب.
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وستبدأ مراحل الصعود الجبلي من المرحلة السادسة بالطواف على أن يختتم السباق في شارع الشانزيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 يوليو-تموز.
وفي أول تعليق له على المسار الجديد، قال الدراج البريطاني جيرينت توماس، الفائز طواف العام الحالي إن الطريق المسار الجديد يبدو صعباً.
وأضاف: " يتضمن العديد من الأيام الجبلية بالإضافة إلى العديد من الطرق المتصاعدة لأكثر من 2000 متر وهو ما سيلعب دوراً رئيسياً (في تحديد الفائز)".