جائزة "سباق فرنسا للدراجات" سُرقت في برمنغهام

أعلن فريق سكاي البريطاني للدراجات يوم الأربعاء أن جائزة سباق فرنسا التي فاز بها جيرينت توماس في وقت سابق هذا العام تمت سرقتها خلال حدث خاص برياضة الدراجات في برمنغهام.
وكان يتم عرض الجائزة، التي أُعيرت لشركة بيناريلو المصنع للدراجات، في عدة مواقع عبر بريطانيا إلى جانب ألقاب أخرى خاصة بالجائزة الكبرى لكنه تم الاستيلاء عليها عندما تركت بدون حراسة في مركز المعارض الوطني في برمنغهام مؤخرا.
وقال توماس في بيان "إنه لسوء حظ لا يصدق أن يحدث هذا. من المفروض أن جائزة مثل تلك تعد ذات قيمة محدودة للغاية بالنسبة لأي شخص يستولي عليها لكنها تعني الكثير بالنسبة لي وللفريق، يحدوني الأمل أنه ومهما يكن من أخذها أن يتفضل مشكورا بإعادتها لنا".
المزيد من الأخبار على يورونيوزك
منشور لتايلور سويفت على أنستغرام قد يؤثر على الانتخابات الأمريكية
من هي دينا باول ذات الأصول المصرية التي قد تأخذ مكان نيكي هيلي في الأمم المتحدة؟
حملة ضد المنتوجات الحلال في الصين تستهدف مسلمي الويغور
وأضاف:""الجائزة مهمة لكن ما يهم أكثر هي الذكريات الرائعة في ذلك الصيف الذي لا يصدق ولا يمكن لأحد أن يسرق منا تلك الذكريات".
وألمح ريتشارد هيمنغتون المدير الإداري لفريق بيناريلو إنه شعر بخيبة أمل كبيرة بسبب حادث السرقة، وقال:"نقبل بكامل المسؤولية عن الحادث ونعتذر لجيرينت. نأمل في استعادة الجائزة".
وذكر فريق سكاي ان الشرطة تحقق في المسألة وتنسق مع كافة الأطراف ذات الصلة للتوصل لاتفاق بشأن أفضل طريقة لحل تلك المشكلة.