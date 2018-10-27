شاهد: جمال أخاذ للأسماك الذهبية في عرض ياباني للأحواض المائية

في عرض الاحواض المائية في شانغهاي الصينية استعمل الفنان الياباني هيدوموتو كيمورا 100 حوض خاص بآلاف الأسماك الذهبية، وزودت الأحواض بإضاءة "ليد"، وسط تنظيم هندسي يعكس البيئة والذوق الرفيع للثقافة اليابانية. وكان هذا النوع من الأسماك أدخل من الصين إلى اليابان قبل خمسة قرون، ليصبح جمال هذه الكائنات التي أثارت الاعجاب وغذت الخيال جزءا من الثقافة اليابانية، التي تطورت مع الزمن حتى أيامنا هذه. وقد نظم معرض أحواض الأسماك في 32 مدينة من مدن العالم، وأقبل عليه أكثر من تسعة ملايين زائر، وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها في الصين، حيث يستمر إلى غاية 17 من شهر شبا/فبراير 2019.