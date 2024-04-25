فيديو. 3 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في رفح

استهدفت غارة جوية إسرائيلية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب مصادر طبية. وشيع الفلسطينيون قتلى القصف الذين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

استهدفت غارة جوية إسرائيلية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب مصادر طبية. وشيع الفلسطينيون قتلى القصف الذين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.