قالت وكالة أنباء شينخوا إن السلطات الصينية قررت تجريد الرئيس السابق للشرطة الدولية مينغ هونغويي من عضوية المؤتمر الشعبي الاستشاري وهو جهة منوطة بتقديم المشورة لبرلمان البلاد.
الصين تقيل رئيس الإنتربول السابق من منصب استشاري على خلفية اتهامات بالرشوة
الصين تقيل رئيس الإنتربول السابق من منصب استشاري على خلفية اتهامات بالرشوة
ويأتي القرار بعد وضع السلطات الصينية لمينغ قيد التحقيق واتهامه بالحصول على رشاوى وانتهاكات باستغلال منصبه كرئيس للإنتربول في التربح.
وكانت زوجة مينغ قد أعلنت سابقاً اختفائه منذ أن توجه إلى الصين في رحلة قصيرة ثم أعلن الإنتربول استقالته من منصبه دون أن يتم الوصول إليه أو معرفة مكان احتجازه حتى الآن.
كذلك لم يتم الكشف عما إذا كان مينغ قد سُمح له بممثل قانوني خلال تحقيقات السلطات الصينية معه.
وكان مينغ (64 عاماً) قد تولى رئاسة الإنتربول في العام 2016 وسط مخاوف حقوقية من أن تسعى الصين لاستغلال منصبه في تعقب معارضيها السياسيين.
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