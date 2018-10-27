هو من أشهر منسقي الموسيقي الفرنسيين في العالم، تمكن دافيد غيتا في وقت قياسي من إنتاج سبعة ألبومات وتمكن حاليا من تصدر مبيعات الهيت باراد بأخر ألبوم له "سيفن الذي صدر الشهر الماضي.
دافيد غيتا... منسق الموسيقى الفرنسي الذي لا يعرف التعب
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دافيد غيتا... منسق الموسيقى الفرنسي الذي لا يعرف التعب
اختار دافيد غيتا في ألومبه الجديد التعاون مرة جديدة مع ألمع النجوم العالمييم في موسيقى البوب على غرار جستين بيبر ونيكي ميناج.
دافيد غيتا: "صحيح إذا كنت تفكر فقط من وجهة نظر تجارية، فستنتج عناوين عشوائية تماما فقط، ولكي تكون قادرا على صنع ألبوم كامل بدوافع فنية فقط، إنه أمر رائع".
في هذا الإنتاج الجديد، سخر ديفيد غيتا إمكانيات كبيرة من خلال تأليف ألبوم مزدوج: إذا كان الأول يظل مخلصًا لموسيقى البوب، فالثاني كان أقرب إلى موسيقى الهاوس ... وكأنه يريد تسجل العودة إلى أصوله، إلى الزمن الذي الذي لم يكن فيه نجم ديفيد غيتا ساطعا كما هو عليه اليوم.