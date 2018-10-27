الإسباني مارك ماركيز أول المنطلقين في جائزة أستراليا الكبرى للموتوجي بي

وضع الإسباني مارك ماركيز متصدر الترتيب العالمي في الدراجات النارية فريقه هوندا في مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى بعد تصدر التجارب التأهيلية السبت.
المتسابق الإسباني الذي حسم لقب بطولة العالم للمرة الخامسة قبل خوض آخر ثلاثة سباقات في سباق اليابان الأسبوع الماضي سينطلق من الصدارة في أستراليا للمرة الخامسة على التوالي بعدما سجل أسرع لفة في دقيقة واحدة و29.199 ثانية رغم الرياح القوية.
وسيكون ماركيز في الصف الأمامي إلى جانب ثنائي ياماها المكون من مواطنه مافريك بيناليس والفرنسي جوهان زاركو.
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واحتل الإيطالي أندريا إيانوني المركز الرابع في التجارب التأهيلية متقدما على زميله في سوزوكي الإسباني أليكس رينز.
أما فالنتينو روسي، بطل العالم سبع مرات، سينطلق من الصف الثالث إلى بجانب أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي وصاحب المركز الثاني في بطولة العالم.
في حين سيغيب خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات عن السباق بسبب استمرار تعافيه من الخضوع لجراحة في المعصم.