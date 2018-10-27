يرتبط عيد الهالوين عادة بشراء الأقنعة والأزياء المرعبة لكن في هذا العام يبدو أن أحدث صيحة هي شراء أقنعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و أزياء الأبطال الخارقين .
شاهد: إقبال كبير على شراء أقنعة ترامب للاحتفال بالهالوين في أمريكا
شاهد: إقبال كبير على شراء أقنعة ترامب للاحتفال بالهالوين في أمريكا
إذ يقول هوارد بيج نائب الرئيس التنفيذي لشركة (روبيز كوستيوم) لصناعة الملابس التنكرية أن مبيعات الشركة من ملابس الأبطال الخارقين، وخاصة زي شخصية بلاك بانثر، تلقى إقبالا كبيرا من الزبائن الأمريكيين قبل حلول عيد الهالوين في 31 أكتوبر تشرين الأول، وذلك بجانب الأزياء التقليدية مثل ملابس الساحرات الشريرات والأشباح.
وروبيز هي أكبر شركة مصنعة للملابس التنكرية في العالم ويقع مصنعها في حي كوينز بنيويورك.
وأضاف بيج أن شعبية أفلام الرعب التي صدرت مؤخرا مثل (هالوين) و(ذا نان) ساعدت على زيادة مبيعات الملابس الأكثر إثارة للرعب.
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