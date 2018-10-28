المشتبه به في هجوم المعبد اليهودي له سجل في معاداة السامية

قال مسؤولان إن المشتبه به في هجوم يوم السبت على المعبد اليهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا أمريكي من أهل المدينة عمره 46 عاما يدعى روبرت باورز وكان قد نشر رسائل معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن السلطات لم تعلن رسميا اسم الشخص الذي احتجزته بعد الحادث الذي أودى بحياة 11 شخصا على الأقل، إلا أن مسؤولا بإحدى جهات إنفاذ القانون ومسؤولا آخر عن أمن الجالية اليهودية أكدا هوية باورز.