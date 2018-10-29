المصورة البريطانية إيميلي غارثويت تنقل أجمل القصص من خلال الصورة

تمكنت المصورة الصحفية إيميلي غارثويت من خلال الكاميرا من نقل قصص لم يسبق للآخرين روايتها. وتغلب الموضوعات الإنسانية والبيئية على الصور التي تختارها إيميلي غارثويت.

غارثويت تبلغ من العمر 25 عاما، وهي تتنقل من لندن إلى مختلف بقاع العالم لنقل الحقائق التي عجز الآخرون عن نقلها إلى سكان العالم.

بدأت غارثويت التقاط الصور وهي في سن الـ 15 عاما، وبعد عشر سنوات لمع اسمها بعد أن نشرت أعمالها دورُ نشرٍ عالمية وتلقت جوائز من قبل منظمات مرموقة. ففي العام 2015 تمّ اختيار صورة الفيل الآسيوي التي التقطتها للمشاركة في المسابقة النهائية لصور الحيوانات. وفي عام 2018 اختيرت صورتها التي تجسد الدب السجين للتصفيات النهائية في فئة التصوير الصحفي.

معظم الصور التي التقطتها إيميلي غارثويت، والتي سننشر بعضها في هذا النص تعكس رغبة المصورة الصحفية في كسر الحواجز واستقطاب المجتمع ليلتف حول القضايا الهامة وذات الاهتمام المشترك. معظم صور غارثويت التقطت في أوروبا والهند والشرق الأوسط. يورونيوز حاورت إيميلي غارثويت، فكان لنا معها هذا الحديث.

كيف بدأت رحلتك مع التصوير؟

بدأت رحلتي مع التصوير الفوتوغرافي عندما كنت في الخامسة عشرة من العمر. عائلتي من منطقة ساري بالمملكة المتحدة. وقد شهدت اندلاع حريق في الغابة المجاورة بطول ثلاثة أميال، فقمت باستعارة كاميرا والدتي لتوثيق الحادث وقمت بإرسال الصور إلى جريدة محلية، لأرى بعد ذلك أول صورة لي على الجريدة. لقد كنت أرغب أن يعرف الناس ما حدث وأنّ ذلك في غاية الأهمية.

إيميلي غارثويت

ما هي احتياجاتك الأساسية أثناء السفر وما هي الكاميرا التي تستخدمينها؟

الكماليات الصغيرة مثل الزيوت الطبيعية الضرورية، قناع العين، سدادات الأذن وأخيراً والأهم من ذلك أكياس الشاي. أما بالنسبة للكاميرا، فأنا أستخدم لايكا أم 240.

إيميلي غارثويت

ما هو الشيء الوحيد الذي ترغبين في معرفته عند بدء التقاط الصور؟

أفضل القصص الأقرب إليك. لقد بدأت التركيز على قصص لندن منذ يناير-كانون الثاني لهذا العام.

إيميلي غارثويت

كيف تصفين أسلوبك في التصوير؟

مصور صحفي متخصص في القضايا الإنسانية والبيئية.

إيميلي غارثويت

ما هو المكان أو الشيء المفضل لديك لتصويره؟ لماذا ا؟

على نحو خلاق وشخصي، كنت أختار دائمًا إنسانًا أو حيوانًا لالتقاط صور على منظر طبيعي. كلاهما يواجه تحديات، ولكني أجد أن التفاعل مع موضوع ما والتفاعل معه بشكل وثيق هو الجزء الأكثر مكافأة في العمل. لدينا الكثير للتعلم من بعضنا البعض.

ما هو المكان المفضل الأوروبي ولماذا؟

إيميلي غارثويت

حاليا، لندن. فقط في العام الماضي، بدأت استكشاف مدينتي الأصلية بشكل مستقل. قبل شهرين دعيت لحضور احتفال هندوسي-سريلانكي في شمال لندن حيث قمت معظم اليوم بأخذ عينات من الأطباق المحلية وشهدت المواكب العامة والمراسم الخاصة. بعد ذلك مباشرة، سافرت نحو هامبستيد، حيث كان المسنون من الأزواج الإنجليز يرتدون قبعات مصنوعة من القش ويشربون الشاي ويأكلون الكعك. هذه التناقضات هي ما يجعل هذه المدينة فريدة من نوعها.

إيميلي غارثويت

ما هي أكثر الصور التي لا تنسى على الإطلاق؟

أستطيع أن أتذكر كل صورة التقطتها تقريبًا، لكن تلك الأكثر أهمية هي عائلتي.

إيميلي غارثويت

ما هو العمل الذي أثر فيك أكثر؟

الرسامون الكلاسيكيون المختصون في رسم الوجوه وقدرتهم على خلق الضوء. لطالما أحببت نورمان باركنسون، استخدامه للون أمر رائع، لا سيما أعماله حول الهند.