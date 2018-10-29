سجّل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليميني وشريكه الاشتراكي الديموقراطي في الائتلاف الحاكم في برلين الأحد خسارة كبيرة في انتخابات محلية في منطقة هيسه التي تضم مدينة فرانكفورت العاصمة المالية للبلاد، بحسب استطلاعات صناديق الاقتراع.
هزائم في انتخابات محلية تضع تحالف ميركل على المحك
هزائم في انتخابات محلية تضع تحالف ميركل على المحك
وحلّ حزب المستشارة المحافظ في المركز الأول بنسبة 27 إلى 28 بالمئة من الأصوات في هذه المقاطعة، لكن مع تراجع عشر نقاط عن الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت عام 2013.
وخسر الحزب الاشتراكي الديموقراطي أيضاً عشر نقاط بتسجيله نسبة 20 بالمئة من الأصوات، بحسب استطلاعات محطتين تلفزيونيتين رسميتين هي "ايه ار دي" و"زي دي اف". بعد أن كان قد حصل على 30.7 في المئة عام 2013.
وحل حزب الخضر في المركز الثالث بمعدل 19.5 في المئة من الأصوات.
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بدوره دخل حزب "البديل لألمانيا" بنسبة 12.5 بالمئة إلى البرلمان الإقليمي، وهو المجلس الأخير في ألمانيا الذي لم يكن اليمين المتطرف ممثلاً فيه.
وتعني هذه النتائج أن حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الخضر" ربما يستمر ائتلافهما الحاكم في هيسه لكن سيتصاعد التوتر داخل "الائتلاف الأكبر" بزعامة ميركل في برلين. في حكومتها الرابعة، التي كادت أن تنهار مرتين من قبل.
وأعلن شريكا الائتلاف الحاكم أنهما أمهلا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عاماً واحداً لتحقيق نتائج سياسية أفضل. وهددا بالانسحاب من الحكومة في حالة عدم حدوث تقدم، وذلك بعدما مني الحزبان بخسائر في الانتخابات المحلية.