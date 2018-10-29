لقي تسعة أشخاص حتفهم وفُقد آخرون عندما ضربت عواصف مطرية قوية مناطق مختلفة من إيطاليا يومي الأحد والاثنين.
تعرضت مدينة البندقية إلى رياح قوية وفيضانات غطت مايقارب ثلاثة أرباع مساحة المدينة ووصلت فيها المياه إلى ارتفاع 156 سنتمتراً.
عواصف وفيضانات في إيطاليا تخلف تسعة قتلى والعديد من المفقودين
لقي تسعة أشخاص حتفهم وفُقد آخرون عندما ضربت عواصف مطرية قوية مناطق مختلفة من إيطاليا يومي الأحد والاثنين.
تعرضت مدينة البندقية إلى رياح قوية وفيضانات غطت مايقارب ثلاثة أرباع مساحة المدينة ووصلت فيها المياه إلى ارتفاع 156 سنتمتراً.
وقد قامت 80 وحدة من وحدات الإطفاء بإجراء 68 عملية إنقاذ، مازالت 22 منها تجري في هذه الأثناء.
وقالت أجهزة الإنقاذ إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في ثلاثة حوادث منفصلة في وسط وجنوب إيطاليا اليوم الاثنين بسبب رياح عاتية أسقطت الأشجار على الطرق، حيث قضى شابان في جنوب روما عندما سقطت شجرة على سيارتهما، بينما قتل ثالث في بلدة تيراسينا القريبة في حادث مشابه. كما قتل شاب عمره 21 عاما عندما سقطت عليه شجرة بينما كان يسير في نابولي.
وجرى الإبلاغ عن اقتلاع عشرات الأشجار في أنحاء روما كما أُغلقت عدة متنزهات. وحثت السلطات المحلية السكان على تأجيل أي سفر غير ضروري.
وأصدرت الوكالة الوطنية للحماية المدنية تحذيرات من سوء أحوال الطقس مع اجتياح العواصف لمناطق كثيرة من البلاد، متسببة في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.
وأُغلقت المدارس في العاصمة الإيطالية وعشرات البلدات في شمال البلاد الذي كان أكثر تأثرا بالأمطار. وتم إعلان حالة الطوارئ في ستة مناطق في البلاد.
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