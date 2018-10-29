لم تمنع الأمطار الغزيرة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان الأمطار من زيارة أحدى الشواطئ في نيوزيلندا هذا الاثنين حيث تجولا في متنزه "ابل تاسمان" الوطني لمشاهدة أنواع نادرة من الطيور خلال آخر محطة في جولتهما في المحيط الهادي.
جولة هاري وميغان الملكية تشرف على نهايتها
جولة هاري وميغان الملكية تشرف على نهايتها
وقضى الزوجان يومهما الثاني في نيوزيلندا في الطرف الشمالي للجزيرة الجنوبية من البلاد بعد رحلة قصيرة بطائرة هليكوبتر من العاصمة ولنغتون التي وصلا إليها أمس الأحد بعد زيارات شملت استراليا وفيجي وتونغا.
وفي موقع للتخييم بجوار الشاطئ رحبت القبيلة المحلية "إيوي" بالزوجين الملكيين بمراسم تقليدية مصحوبة بالنفخ في الأصداف فيما قام هاري وميغان بالتحية التقليدية التي تعرف باسم "هونغي"، والتي تتلامس فيها أنفا الشخصين، مع صف طويل من الناس.
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ملابس زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في معرض بقصر وندسور
وابتسمت ميغان عندما خاطبهما بارني توماس أحد زعماء القبيلة باللغة المحلية داخل خيمة اقيمت على العشب متمنيا القوة لوليدهما المنتظر وصوله العام المقبل.
وقال الأمير هاري: "من زوجتي ومني ومن جنيننا الصغير نقول لكم إنه لشرف أن نكون هنا... توقعات الطقس كانت أسوأ من ذلك ونحن سعداء الحظ فعلا لأننا هنا. المطر نعمة وتذكرة بارتباطنا بالأرض".
وقضى الزوجان الصباح في ولنغتون في مناقشة أمور الصحة النفسية مع أفراد من مجموعة دعم في مقهى بجوار الشاطئ.
وحضر الزوجان مساء الأحد حفلا بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على منح النساء حق التصويت. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن للصحفيين إنها ناقشت ملفات متعلقة بالهادي وبالتغير المناخي مع الزوجين يوم الأحد.