جزيرة إشيغاكي وشعبها المرجانية الزرقاء النادرة تجذب الغواصين من كل أنحاء العالم

تعرفوا معنا على جزيرة إشيغاكي أهم جزر أرخبيل يايياما الواقع جنوب اليابان في هذه الحلقة الأولى من برنامج "مغامرات" أو "ادفانتجرز"...
في جزيرة اشيغاكي التي تشتهر بشواطئها البيضاء ومياهها البلورية، يمكن الغوص والغطس وركوب الأمواج.
وأهم ما يميز هذه الجزيرة هي الشِعب المرجانية التي استعمرت مياهها وتحيط بها. هذه الشعب لونها أزرق، إنها نادرة جداً لذلك تعكس سحراً خاصاً بها وبالجزيرة.
هذا المنظر الساحر يثير فضول السياح الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم.
أما ما يربط هذه الجزيرة بسكانها فهو حب عميق جداً...
ماساو شينزاتو، مرشد ومدرب رياضة الغوص يقول إن هذا "المرجان الأزرق يعطي السحر الخاص للجزيرة ويكمن في أنه موجود دوماً"
ويؤكد شينزاتو إن هذا الريف المرجاني "يحمي البيئة البحرية. وسكان الجزيرة فخورون جداً به. فهو مكان للإلتئام الروحي للسياح".
تحت سطح البحر، نجد أعداداً لا تحصى من أنواع الأسماك. إنها ترافق الغطاسين في رحلتهم تحت الماء.
أفضل شهور السنة للتمتع بجزيرة إشيغاكي تبدأ من حزيران/يونيو ولغاية منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وبفضل المناخ شبه الاستوائي، يتمتع أرخبيل أوكيناوا بجو لطيف تتراوح درجة الحرارة فيه بين ثلاثة وعشرين مئوية على اليابسة وخمسة وعشرين مئوية في الماء.