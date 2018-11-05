الكاراتيه تمرين للعقل والجسد... ظهر للمرة الأولى في أوكيناوا في القرن 19

في هذه الحلقة الثانية من "مغامرات" أو "ادفانتجرز"، سنلتقي عند جزيرة اوكيناوا وفن الكاراتيه الذي ولد فيها في القرن التاسع عشر... ندعوكم للتعرف عليها...

جزيرة أوكيناوا فيها يعيش معظم المعمرين الموجودين في العالم. الفضل في ذلك يعود لمستوى الحياة وايقاعها المريح وعاداتها الصحية.

أوكيناوا هي إحدى الجزر الاستوائية الواقعة اقصى جنوب اليابان. فيها ظهر الكاراتيه في القرن التاسع عشر، وتحديداً في مدينة ناها.

كلمة كاراتي مؤلفة من "كارا" التي تعني "الخالي"، و"تيه" ومعناها "يد". أي أن فن القتال هذا يمارس مع يدين خاليتين.