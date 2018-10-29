شاهد: كيف افتتح أردوغان مطار اسطنبول الجديد..

افتتحت تركيا ثالث مطاراتها في مدينة إسطنبول، والذي يعتبر أكبر مطار في العالم من ناحية استيعابه للمسافرين.
وبعد قراءة الفاتحة قام الرئيس التركي بمساعدة زوجته بسحب عتلة خاصة على منصة الاحتفال ليبدأ عرض مرئي ثلاثي الأبعاد لطائرة تقلع عن أرض المطار الجديد. ورافقت حفل الافتتاح فرقة موسيقية عزفت أغان من التراث التركي.
المطار الجديد يضمّ ستة مدرجات إضافة إلى عدة أرضيات هبوط احتياطية حيث يتّسع لمائة وأربع عشرة طائرة في آن واحد، وبإمكانه استقبال 90 مليون مسافر سنويا. المطار الجديد قادر على تسيير 3 آلاف رحلة يوميا، ويضم موقفا ضخما للسيارات يتسع لأكثر من 40 ألف سيارة يوميا. وقال أردوغان في مراسم افتتاح المطار إنه سيحمل اسم "مطار اسطنبول" وسيعزز اندماج تركيا في الاقتصاد العالمي.
لكن على مدى أول شهرين، لن يستخدم المطار إلا في تسيير بضع رحلات داخل تركيا وإلى أذربيجان وشمال قبرص، في انتكاسة للسلطات الذي وصفته بأنه أهم مشروعات طفرة البناء التي قادت النمو الاقتصادي السريع في عهد أردوغان المستمر منذ 15 عاما.
تعرض المطار لانتقادات متعلقة بظروف العمل ومعايير السلامة. وفي فبراير شباط، قالت وزارة العمل إن 27 عاملا توفوا منذ بدء أعمال البناء في عام 2015، واحتجزت الشرطة الشهر الماضي مئات العاملين المحتجين.
للمزيد على يورونيوز: