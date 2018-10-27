بعد عناء وخوف حطت الطائرة الملكية التي تقل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في مطار استراليا الجمعة بعدما اضطرت الطائرة لإلغاء محاولة أولى للهبوط لوجود طائرة أخرى بالمدرج قبل أن تهبط بسلام.
شاهد: محاولة هبوط فاشلة للطائرة التي كانت تقل الأمير هاري وميغان في مطار أستراليا
شاهد: محاولة هبوط فاشلة للطائرة التي كانت تقل الأمير هاري وميغان في مطار أستراليا
وبحسب خدمة بيانات الطائرات (فلايت رادار24)، فإن طائرة الرحلة كيو.إف 6031 التابعة لشركة كوانتاس كانت قد انخفضت إلى ارتفاع 125 قدما لدى اقترابها من سيدني قبل أن تضطر لإعادة محاولة الهبوط. وتقول هيئة سلامة الطيران المدني إن إعادة محاولة الهبوط "إجراء شائع وآمن للغاية".
وقال شاهد من رويترز كان على متن الطائرة إن عملية الهبوط تمت بهدوء. وأوضح قائد الطائرة أن طائرة تأخرت أكثر من المتوقع في الخروج من المدرج مما اضطره لإعادة محاولة الهبوط. وأضاف مازحا أن ذلك وفر فرصة أخرى لإلقاء نظرة على المناظر الخلابة لميناء سيدني.
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وقالت متحدثة باسم شركة كوانتاس في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "أبلغ قائد الطائرة الركاب بأنهم سيعيدون محاولة الهبوط لأن طائرة أخرى على المدرج استغرقت وقتا أطول من المتوقع في الإقلاع".
وأضافت أن الطائرة هبطت بسلام الساعة السادسة مساء تقريبا (07:00 بتوقيت غرينتش). وتشهد استراليا أكثر من 800 عملية إعادة محاولة الهبوط سنويا.