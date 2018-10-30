مرض عصبي نادر يشبه شلل الأطفال يظهر في أمريكا ويصيب عشرة صغار

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء إنها أكدت عشر حالات إصابة أخرى بمرض شديد الندرة يشبه شلل الأطفال ظهر في 24 ولاية.
كانت المراكز الأمريكية أكدت في وقت سابق هذا الشهر وجود 62 حالة إصابة بمرض التهاب النخاع الرخو الحاد الذي يسبب ضعف العضلات ورود فعل الجسم. ومعظم الحالات التي جرى الإبلاغ عنها حتى الآن هي لأشخاص دون 18 عاما.
وقالت المراكز في نشرة صحية على موقعها الإلكتروني إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير متزايدة عن إصابة أشخاص بأعراض المرض على مدى الشهور الثلاثة الماضية.
وأفاد روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) يوم الاثنين بأن المراكز لا تزال تجهل سبب المرض، لكنه لا ينتقل بين البشر فيما يبدو.
والتهاب النخاع الرخو الحاد ليس بالمرض الجديد، لكن حالات الإصابة به في زيادة منذ 2014. ويؤثر المرض على الجهاز العصبي، خاصة النخاع الشوكي، مما يسبب ضعفا في طرف أو أكثر.
ولا يزال المرض نادرا للغاية. وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه لا يصيب سوى واحد من كل مليون شخص في الولايات المتحدة وأن معظم الحالات لأطفال.
وأكدت المراكز الأمريكية منذ أغسطس آب 2014 إصابة نحو 396 شخص بالمرض في أنحاء الولايات المتحدة. ويبحث العلماء عددا من الأسباب، بينهما الفيروسات والسموم البيئية والاضطرابات الجينية.