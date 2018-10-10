دراسة: عوامل وراثية وراء ضعف الانتصاب وآمال بقرب التوصل لعلاج العجز الجنسي

في سابقة طبية جديدة، كشفت دراسة علمية أمريكية أن ضعف الانتصاب لدى الرجال مرتبط بتغييرات في الحمض النووي. ويقول مختصون في علم الوراثة وعلم البيولوجيا إنهم حددوا منطقة في الحمض النووي هي المسؤولة عن زيادة احتمال الإصابة بالعجز الجنسي لدى الرجال ويزيد هذا الاكتشاف من آمال التوصل إلى طرق جديدة لمعالجة هذه الظاهرة.

وقد وجد العلماء أن التغييرات طرأت على جين "سيم 1" المرتبط بالعجز الجنسي والذي يلعب أيضا دورا مهما في نمو الدماغ.