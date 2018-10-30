بعد اتهامها طهران بالتخطيط لهجوم على أراضيها، الدنمرك تهدد بعقوبات أوروبية جديدة على إيران

قال وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسون يوم الثلاثاء إن بلاده ستضغط من أجل فرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على إيران بسبب محاولات مشتبه بها للمخابرات الإيرانية لشن هجوم على الأراضي الدنماركية.
كما عبر سامويلسون في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بأن الحكومة الإيرانية تقف وراء محاولة الهجوم في الدنمارك وقال إنه سيستدعى السفير الدنمركي من طهران للتشاور. وقال على حسابه الرسمي على تويتر "إن تخطيط إيران لعملية اغتيال على التراب الدنماركي هو أمر غير مقبول، تم استعداء السفير الدنماركي في طهران للاستشارة. الدنمارك سوف تبحث في المزيد من الإجراءات مع شركائها الأوروبيين في الأيام القادمة"؟