دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأحد إلى تصعيد الجهود للتصدي "لتسلل" الأعداء، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولين عن أمن الفضاء الإلكتروني.
خامنئي يدعو إلى التصدي "لتسلل" الأعداء عبر الفضاء الإلكتروني
خامنئي يدعو إلى التصدي "لتسلل" الأعداء عبر الفضاء الإلكتروني
وقال خامنئي لمسؤولي الدفاع المدني المعنيين بمجالات من بينها تأمين الفضاء الإلكتروني "في مواجهة ممارسات العدو المعقدة، ينبغي لدفاعنا المدني... التصدي للتسلل بإجراءات علمية ودقيقة وحديثة".
ولم يذكر تقرير التلفزيون أي تفاصيل عن "التسلل" الذي أشار إليه خامنئي. وكان مسؤولون إيرانيون حذروا مرارا من مخاطر التأثير الثقافي الغربي عبر وسائل الترفيه والتواصل الاجتماعي والإنترنت وتهديده للقيم الإسلامية والثورية.
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وكان مسؤولون إيرانيون حذروا مرارا من مخاطر التأثير الثقافي الغربي عبر وسائل الترفيه والتواصل الاجتماعي والإنترنت وتهديده للقيم الإسلامية والثورية.
وقبل عشر سنوات تعرض برنامج إيران النووي لهجوم بفيروس أطلق عليه (ستاكس نت) شنته المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ضد منشأة لتخصيب اليورانيوم استهدف بالأساس أنظمة التحكم بالبنى التحتية الضخمة بالمنشأة.
وقال غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني يوم الأحد إن إيران حيدت في الآونة الأخيرة هجوما لنوع جديد من مجموعة الفيروسات تلك.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن جلالي قوله خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الدفاع المدني الإيراني "رصدنا في الآونة الأخيرة جيلا جديدا من ستاكس نت... أثناء محاولتها التسلل إلى أنظمتنا".
ولم يذكر جلالي مزيدا من التفاصيل.