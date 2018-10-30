تعرف على أفضل عشر مدن في العالم للزيارة لعام 2019

ما هي وجهتك السياحية في العام القادم؟ إذا كنت تخطط للسفر فها هنا قائمة بعشر مدن تعتبر من أهم المدن على قائمة السياحة لعام 2019 بحسب كل من موقعي منتدى الاقتصاد العالمي ودليل السياحة ’’لونلي بلانيت‘‘ الشهير.
1. كوبنهاجن، الدنمارك
عاصمة يفوق فيها عدد الدراجات الهوائية عدد السيارات بأكثر من أربع أضعاف تزدان شوارعها بالمطاعم ومحلات الأغذية على رصيف كان يستعمل ميناء لسفن الصيد الصغيرة. وإذا لم تكن من هواة الدراجات فيمكنك أن تستخدم مترو كوبنهاغن المسمى ’’سيتي رنغن‘‘ والذي سوف ينتهي إنشاؤه في عام 2019 ليكون أكبر مشروع يقام في البلاد منذ أربعة قرون بخط يبلغ طوله 43 كيلومترا ويحتوي على 40 محطة تغطي كامل المدينة.
2. شنزين، الصين
تعد هذه المدينة التي تقع في جنوب الصين من أهم المراكز الاقتصادية في البلاد بسكانها الذين يفوق عددهم 12 مليونا. ويسميها البعض وادي سيليكون الصين. وهي من الوجهات المفضلة لدى السياح الذين يحبون هونغ كونغ ولكنهم يبحثون عن بديل بتكلفة أقل.
3. نوفي ساد، صربيا
تتفجر هذه المدينة على ضفاف نهر الدانوب بالطاقات الإبداعية وتستضيف في "الحديقة الصربية الجديدة" مهرجان EXIT الموسيقي الشهير، الذي يتزامن بدورته العشرين مع حصول المدينة في عام 2019 على لقب عاصمة الشباب الأوروبية.
4. ميامي، الولايات المتحدة
تشتهر بشواطئها الجميلة وحياتها الليلية الصاخبة، ولطالما سحرت المسافرين الذين يبحثون عن قطعة من الجنة الاستوائية في الوقت الذي تقبع فيه بقية أمريكا الشمالية في البرد القارس.
5. كاتماندو، نيبال
بدأت المدينة التي عانت من زلزال مدمر في عام 2015 بالتعافي من خلال أعمال الإصلاح والبناء، وأُعيد ترميم أهم المعالم التاريخية فيها. وتشهد هذه المدينة نموا اقتصادي جديدا يطال مختلف جوانب الحياة السياحية فيها.
6. مكسيكو، المكسيك
تم تسمية العاصمة المكسيكية ’’عاصمة التصميم في العالم‘‘ لعام 2018، ولطالما شهدت مكسيكو قرونا عديدة من التصميم المعماري والحركات الفنية المتنوعة الجديرة بالمشاهدة.
7. داكار، السنغال
واحدة من أكثر المدن حيوية في إفريقيا، بشواطئ مشمسة وأسواق ملونة، وجدت لنفسها مكانا على قوائم السياح كونها تحولت إلى محور لخطوط السفر في القسم الغربي من القارة الإفريقية.
8. سياتل، الولايات المتحدة
مدينة ذكية ومتجددة غنية بالطاقة الإبداعية، كانت دائما نقطة انطلاق لكثير من الشركات العالمية مثل أمازون. يمكن مشاهدة برج ’’إبرة الفضاء‘‘ الشهير الذي خضع مؤخرا لعمليات تجديد.
9. زادار، كرواتيا
صحت هذه المدينة الساحلية القديمة من أنقاض ماض مزقته الحرب لتزدهر وتصبح مدينة عالمية تضج بالحيوية، وتظهر فينيقية زادار الحقيقية في ممشى الواجهة البحرية المذهل، حيث يتجمع العشرات من السكان المحليين للاستماع لصوت سحري تنفخه موجات البحر في مزامير موسيقية تسمى ’’أورغن البحر‘‘.
10. مكناس، المغرب
المدينة العربية الوحيدة على القائمة كانت ولاتزال وجهة مفضلة لدى السياح على مر العصور. بناها المولى إسماعيل عاصمة لمملكته، ويوجد ضريحه فيها ويعتبر كنزا وطنيا. وتعرض مؤخرا لعمليات ترميم كبيرة ربما تعطي السياح سببا أكبر لزيارة هذه المدينة التاريخية الساحرة.