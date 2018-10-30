مسؤول حكومي: أمريكا ستصبح قائدا بلا منازع لتصدير النفط والغاز

قال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستصبح مصدرا رئيسيا لإمدادات الطاقة لكي تلبي الطلب المتنامي عالميا، إذ من المتوقع أن يعزز الابتكار التكنولوجي والتمويل إنتاج النفط والغاز الأمريكي في العقد المقبل.
وقال فرانك فانون المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، وهو معني بشؤون الطاقة، "خلال ما بين خمس وعشر سنوات قادمة، نتوقع أن نرى معدلات استخراج أعلى بل ومضاعفتها في الأحواض الأغزر إنتاجا".
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
فيديو: من هي المرأة التي فجرت نفسها في تونس؟.. وشهود عيان يروون التفاصيل
يهود بيتسبرغ يطلبون من ترامب التنديد بالتطرف القومي للبيض
بعد عام على استعادة الرقة.. مقابر جماعية وجهود السكان لإعادة دفن ذويهم
وتابع في مؤتمر للقطاع في سنغافورة "يعني ذلك على المدى القصير أن الولايات المتحدة قد تضاعف الإنتاج وطاقة التصدير".
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء في المؤتمر ذاته إن الولايات المتحدة ستصبح "قائدا بلا منازع" لإنتاج الغاز والنفط عالميا.