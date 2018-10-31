تأكيد التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في المنتدى الاقتصادي للسياحة في ماكاو

ماكاو التي كانت مستعمرة برتغالية حتى أواخر القرن العشرين، تحولت لمنطقة إدارية لها حكم ذاتي تابعة لجمهورية الصين. السياحة فيها هي أهم قطاعاتها الاقتصادية. ملايين السياح يقصدونها سنوياً للتمتع بهذا المزيج الغني من الترفيه والتراث الثقافي. لذلك شكلت بيئة ملائمة لاستقبال المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة.

بحضور خبراء ومسؤولين في قطاع السياحة، عُقدت النسخة السابعة للمنتدى في الوقت الذي اتفقت الصين فيه مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز هذا القطاع من خلال زيادة عدد السياح والاستثمارات.