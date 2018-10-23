تدشن الصين اليوم الثلاثاء رسميا أطول جسر في العالم، جسر هونغ كونغ - تشوهاى - ماكاو، الواقع في مدينة تشوهاى، والذي يربط بين الجانبين الشرقي والغربي من دلتا نهر بيرل في جنوب الصين.
شاهد: الصين تدشن أكبر جسر في العالم
شاهد: الصين تدشن أكبر جسر في العالم
يبلغ طول الجسر 55 كيلومترا وسيعمل على تسهيل حركة المرور صباح يوم الأربعاء، مما يقلل من وقت السفر بين هونغ كونغ وتشوهاى من 4 ساعات إلى 45 دقيقة.
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الجسر هو جزء من خطة "منطقة الخليج الكبرى" في بكين، والتي تهدف إلى توفير نقل أفضل للبضائع والشحن بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، مما يحول مقاطعة قوانغدونغ إلى مركز أعمال وسوق كبير.
تقدر الدراسات الاستشارية أن 29000 سيارة و 126000 مسافر سيعبرون الجسر يوميا بحلول العام 2030.
وكان من المقرر إطلاق الجسر في العام 2016 لكن المشروع تم إيقافه بسبب مشاكل مختلفة بما في ذلك مراجعة قضائية للعوامل البيئية، وحوادث العمل ،وتجاوزات في التكاليف، ومخاوف تتعلق بالسلامة.