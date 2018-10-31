مظاهرات في البرازيل للتنديد بوصول ممثل حزب اليمين إلى سدة الحكم
احتشد المئات من المتظاهرين في عدة مدن في جميع أنحاء البرازيل تنديدا بفوز الرئيس البرازيلي الجديد المنتخب من أقصى اليمين ييار بولسونارو.
وسارعدة آلاف على طول شارع باوليستا المركزي في ساو باولو حاملين العديد من رايات قوس قزح الخاصة بالمثليين وعلامات ضد الفاشية.
وطالب جيلهيرم بولس، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عن حزب العمال، الذي خسر جولة الإعادة يوم الأحد، بحقه في المشاركة في المسيرة. وقال "على الرئيس أن يحترم حرية التظاهر والتعبير. عليه أن يحترم المعارضة".
وفاز بولسونارو، في انتخبات بلاده الرازيل، رابع أكبر ديمقراطية في العالم، ممثلا حزب اليمين بعد أربع جولات متتالية فاز فيها مرشحون من حزب العمال ذي الميول اليسارية.
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