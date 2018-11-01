مشروع سويدي لتحويل الاقتصاد المعتمد على المواد الأحفورية لاقتصاد صديق للبيئة... كيف ذلك؟

في السويد مشروع "بايبر بروفينس" التعاوني يعمل لتحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على الوقود الاحفوري الى اقتصاد جديد صديقٍ للبيئة وخالٍ من البلاستيك. فهذا المشروع يستخدم المواد الأولية الموجودة في غابات السويد. هذه المواد الأولية تتحول الى أشياء تحوي على نسبة كربون منخفضة جداً. فذلك هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع التعاوني الذي يدعمه صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي.

شركة ميلكيرف الذي يديرها بيلا ستافشيدي هي إحدى الشركات المتعاونة في المشروع "بايبر بروفينس". بيلا قرر صناعة "أفضل قارب في العالم وأن يكون مزيجاً من مواد مستدامة"، لاعتقاده أنه سيغير الصناعة كلياً.

لذلك، كما يقول بيلا "بدأ يتغير كل شيء بعد أن أدركت الشركات وجوب إضافة قيمة تجارية في عملية الانتقال من البلاستيك الى مواد غير أحفورية".