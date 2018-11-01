حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا

قضت محكمة إيطالية، بالسجن مدة عامين على اللاعب فينتشينزو ياكوينتا نجم فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بعد إدانته في قضية تتعلق بنشاطات المافيا.

إياكوينتا الذي فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2006، كان ضمن 148 شخصا خضعوا للمحاكمة في قضية جنائية تتعلق بعصابة "ندرانغيتا"، التي تعدّ فرع للمافيا ينشط في كالابريا جنوبي إيطاليا، وقد أدانت المحكمة أكثر من 120 شخصاً، وأصدرت أحكاماً متفاوتة بحقهم.

وكان ياكوينتا يمتلك مسدسين (357 ماغنوم ومسدس كالت-تيك 7.65 و126 طلقة"، أعطاهما إضافة للطلقات إلى والده جوسيبي رغم الحظر المفروض على حيازته سلاحًا ناريًّا بسبب الاشتباه في ضلوعه بنشاطات مع المافيا.