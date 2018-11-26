مهاجم إيطاليا الأسبق فيالي يكشف عن معركته مع السرطان

قال جيانلوكا فيالي مهاجم إيطاليا ويوفنتوس السابق إنه أصبح "على ما يرام" بعد معركة سرية شرسة لمدة عام مع السرطان "، مؤكدا أن " جسده استجاب جيدا للعلاج".

وقال فيالي البالغ من العمر 54 عاما، في حديث إلى صحيفة "كوريري ديلا سيرا" "أنا على ما يرام. صحتي جيدة. مر عام وبدأت أستعيد لياقتي"، متابعا "لا أدري حقا كيف ستنتهي هذه المعركة. أتمنى أن تلهم قصتي الناس على اجتياز منعطفات خطيرة في الحياة".