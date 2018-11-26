مهاجم إيطاليا الأسبق فيالي يكشف عن معركته مع السرطان

قال جيانلوكا فيالي مهاجم إيطاليا ويوفنتوس السابق إنه أصبح "على ما يرام" بعد معركة سرية شرسة لمدة عام مع السرطان "، مؤكدا أن " جسده استجاب جيدا للعلاج".
وقال فيالي البالغ من العمر 54 عاما، في حديث إلى صحيفة "كوريري ديلا سيرا" "أنا على ما يرام. صحتي جيدة. مر عام وبدأت أستعيد لياقتي"، متابعا "لا أدري حقا كيف ستنتهي هذه المعركة. أتمنى أن تلهم قصتي الناس على اجتياز منعطفات خطيرة في الحياة".
وأضاف فيالي ان "الحياة نسبتها 10 في المئة مما يحدث لنا و90 في المئة المتبقية هي الطريقة التي نتعامل بها مع الأمور. أتمنى أن تساعد قصتي الآخرين على التعامل بطريقة صحيحة مع الأحداث".
وصنع فيالي اسمه في سامبدوريا قبل أن يمضي أربعة أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا 1996، وانضم بعدها إلى تشيلسي وسجل 48 هدفا في 78 مباراة مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يدربه.
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