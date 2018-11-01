أوبرا"ميديا" للمؤلف تشيروبيني.. كيف يتحول الحب إلى نار تحرق الجميع!

لعبت مغنية السوبرانو البلغارية سونيا يونتشيفا دور الساحرة "ميديا" في واحدة من قصص التراجيديا الخالدة التي ألهمت العديد من المؤلفين الموسيقيين. القتينا يونتشيفا وحدثتنا عن هذه الشخصية التي تخرج عن نطاق المعتاد : "إنها إنسانة تعبر عن معاناتها بطريقة صارخة. وفي الوقت ذاته أراها حادة الذكاء، ولا يمكن مقاومتها".

أوبرا "ميديا" التي كتبت في العام 1797، تتحدث عن خيبة الحب والانتقام العنيف. وهي أبرز أعمال المؤلف لويجي تشيروبيني الذي عاصر فترة بيتهوفن. وقد قررت دار الأوبرا في برلين إعادة عرضها مطلع هذا الشتاء ضمن افتتاح فعاليات الموسوم الجديد.