الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على إيران

قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، إنهم يأسفون لقرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على إيران، ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبات الجديدة يوم الاثنين المقبل.
وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء مالية الدول الثلاث: "هدفنا هو حماية الكيانات الاقتصادية الأوروبية التي لها مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".
في السياق ذاته قال مصدران بشركة زاروبيجنفت الروسية المملوكة للدولة لرويترز إن الشركة انسحبت من مشروعين في إيران بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة. وفي مارس آذار الماضي، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقا مع زاروبيجنفت لتطوير حقلي أبان وبيدر الغرب النفطيين في غرب إيران. ويستهدف الاتفاق الذي مدته عشر سنوات زيادة الانتاج في الحقلين إلى 48 ألف برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ 36 ألف برميل يوميا.
ومن المقرر ان يبدأ سريان عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية يوم الاثنين بعد أن انسحبت واشنطن مع اتفاق نووي دولي مع طهران في وقت سابق هذا العام.
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