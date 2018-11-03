شاهد: متحف للمأكولات المقرفة في السويد
قام زوار متحف المأكولات المقرفة في مدينة مالمو السويدية بإخضاع حواسهم للاختبار، عندما اقتربوا من اكتشاف مأكولات مثيرة للاشمئزاز، مثل فئران منقعة في النبيذ الصيني، وديدان اتخذت من الجبن مرتعا، وجماجم حيوانات مطبوخة، ومقلة للعين في إناء، لكن الأكثر فظاعة هو سمك القرش الأيسلندي المخمر الفاسد، الذي يشبه مذاقه مضغ فرشة البول. إلى ذلك تعرض رؤوس الأرانب الحارة وحساء خفاش الفاكهة. ويهدف المعرض إلى تحدي تصورات الذوق لدى الناس، ودفعهم إلى التفكير بأن ما هو كريه في ثقافة ما، قد يكون لذيذا في ثقافة أخرى.