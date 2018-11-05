الرقمية في أساليب التعليم و"سيلفي" لمساعدة المدارس الأوروبية... تعرفوا عليها

في مدرسة إيتاكا بمدينة اشبيلية الاسبانية، يعتمد التلاميذ على أجهزة الحواسيب أكثر مما يعتمدون على الكتب المطبوعة. إنهم يعملون ضمن مجموعات، يستخدمون الوثائق المسجلة في السحابة الافتراضية ليشاركوا في مشاريع مدرستهم، في المنزل كما في الصف. كما تتضمن مناهجهم آلات حديثة مثل الروبوتات.

هذه المدرسة الاسبانية كالعديد من المؤسسات التعليمية أنحاء اوروبا، أدخلت التكنولوجيات الرقمية في أساليبها لجعل التعليم أكثر فعالية. فهل يستفيد التلاميذ فعلياً من هذه الطرق المبتكرة؟