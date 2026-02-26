هاجس 7 أكتوبر يعود.. مستوطنات الجنوب الإسرائيلي تبلغ عن نشاط غير اعتيادي على الحدود مع مصر

تشهد التجمعات السكنية الإسرائيلية المحاذية للحدود مع مصر حالة من القلق المتزايد، على خلفية تقارير عن تحركات وعمليات حفر وُصفت بغير الاعتيادية على الجانب المصري من الحدود، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وبحسب تقرير بثّته هيئة البث الإسرائيلية ضمن برنامج "رجل في الميدان" الذي يقدمه سليمان مسعودة، أفاد سكان في مستوطنات قريبة من الحدود المصرية بانتشار أجواء من الخوف وعدم اليقين، مع تصاعد المخاوف من احتمال تكرار هجوم مشابه لأحداث السابع من أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن سكان مستوطنة شلوميت ذكروا أنهم شاهدوا مراراً شاحنات صغيرة (بيك أب) تتحرك بمحاذاة السياج الحدودي، فيما أثارت أعمال حفر لوحظت في مناطق قريبة تساؤلات حول مستوى الجاهزية الأمنية، وما إذا كانت الجهات المعنية قد استخلصت الدروس الكافية من الهجمات السابقة.

تساؤلات حول الإجراءات الأمنية

ووفقًا لما نقلته "كان 11"، عبّر عدد من السكان الذين أُجريت معهم مقابلات عن قلقهم من كفاية التدابير الأمنية الحالية، كما سلّط التقرير الضوء على البعد النفسي للأوضاع الأمنية في المنطقة، مورداً مثالاً تساءل فيه أحد السكان عن الأسباب التي قد تدفع أماً للاحتفاظ بمسدس داخل غرفة أطفالها، في إشارة إلى استمرار حالة الخوف بين المجتمعات الحدودية.

وذكر التقرير أن التوتر يتصاعد على امتداد المنطقة الجنوبية لإسرائيل، حيث تبقى التجمعات السكنية في حالة تأهب دائم.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية، بحسب التقرير، بأن مستوطنين قرب الحدود لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء ما يُقال إنها عمليات تهريب تُنفَّذ عبر أنفاق في المنطقة الحدودية.

وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية، وفق ما أوردته هيئة البث، إلى تنامي نشاط شبكات تهريب يُعتقد أنها تنقل أسلحة وذخائر ومقاتلين من شبه جزيرة سيناء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما أعرب مسؤولون إسرائيليون، بحسب المصدر ذاته، عن خشيتهم من احتمال استغلال جماعات مسلحة لمسارات أنفاق لتنفيذ عمليات تسلل، رغم تأكيدات مصرية متكررة بأن النشاط المسلح في سيناء جرى تفكيكه إلى حد كبير.

ونقل التقرير عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قولها إن بعض التنظيمات يُشتبه في قيامها بحفر أنفاق جديدة أو إعادة تأهيل أنفاق قديمة دُمّرت في عمليات سابقة، باستخدام أساليب متطورة تُصعّب عملية الكشف عنها، مع الاعتماد على دعم لوجستي من شبكات محلية في سيناء.

وتأتي هذه المعطيات، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع مستوى الحساسية الأمنية على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل، دون صدور تعليق رسمي فوري من الجانب المصري بشأن ما ورد في التقرير.