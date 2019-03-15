شاهد: استاذ يستخدم "التعليقات الحية " للتفاعل مع طلابه في جامعة بالصين

استعمل مدرس صيني في محافظة تشيجيانغ التدفق الحي للمعلومات المعروف "بكويرات الشاشة" أو "دانمو" بالصينية، المتمثلة في تعليقات حية لمتابعيه من الطلبة الحاضرين في مدارج الجامعة مستعملين الانترنت، ما يسمح لهم بأن يتفاعلوا مع مضمون الدرس المعروض أمامهم على شاشة القسم، مستعملين الإيماءات ورموز الصور والملاحظات، والتعليقات والأسئلة.

وقد أضحت هذه المشاهدة تجد إقبالا خاصة وسط الجموع الغفيرة من الناس، مثل مدارج الجامعات. وتقول طالبة إنه ينبغي تحفيز الطلبة، والأستاذ لا يمنع استعمال الهواتف الذكية داخل فصل الدراسة، وعندما تتاح لكل طالب أن يجيب على سؤال ما، فإن فكرة كل واحد يمكن أن تظهر على الشاشة الكبيرة.

وتعود فكرة الأستاذ يي في الأصل إلى تجربته كأستاذ زائر في جامعة يابانية، حيث يضغط الطلبة على زر للإجابة بنعم أو لا، ثم تظهر الإجابة على الشاشة، وعندما عاد إلى الصين طور الفكرة بإدخال "كويرات الشاشة" في قسم الدراسة لجذب اهتمام الطلبة، وقد نجح المدرس يي لين أن يحول المادة التي يدرسها من حصة مثيرة للقلق، إلى حصة يقبل عليها الطلبة بشغف، والتجربة أثبتت نجاعتها.

إلى ذلك طور الأستاذ يي لين وزملاءه تطبيقا على الهاتف، بغرض التعرف على رجع الصدى بشأن المحاضرات التي يلقيها، ويمكنه ذلك من معرفة ما الذي يتعين عليه القيام به، حتى يجعل مستوى تلاميذه أفضل.

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